C’est une déception pour Caroline Garcia. La Lyonnaise s’incline dès le deuxième tour d’Auckland où elle a été par Eugenie Bouchard 6-4, 6-4. La Canadienne, qui est retombée à la 262e place mondiale, n’avait plus gagné deux matchs de suite dans un tableau final sur le circuit principal depuis un an et c’était déjà à Auckland où elle avait chuté en quarts de finale face à Julia Goerges. La native de Montréal affrontera cette année Amanda Anisimova ou Daria Kasatkina. La Tricolore, elle, va devoir se remettre la tête à l’endroit pour bien aborder l’Open d’Australie (20 janvier au 2 février).