Après avoir remporté son premier match de la saison face à Varvara Gracheva (6−3, 6–1), Elina Svitolina s’est confiée au média ukrai­nien BTU sur le soutien de son mari, Gaël Monfils, qui l’accompagne actuel­le­ment à Auckland.

« Il a une grande expé­rience, bien plus que moi. En dehors du court, c’est quel­qu’un de très calme, et nous discu­tons, parfois beau­coup, parfois très peu. Je pense que nous nous compre­nons bien : quand il faut parler, et quand il faut simple­ment regarder une série et ne pas discuter de tennis. Cet équi­libre est très impor­tant. Il est impor­tant d’avoir dans son équipe et à ses côtés une personne qui parle honnê­te­ment et dont on peut accepter l’opi­nion. Parfois, la vérité est diffi­cile à entendre, mais quand elle sort de la bouche de son mari ou de quel­qu’un de sa famille, c’est, à mon avis, parti­cu­liè­re­ment important. »