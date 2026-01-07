Après avoir remporté son premier match de la saison face à Varvara Gracheva (6−3, 6–1), Elina Svitolina s’est confiée au média ukrainien BTU sur le soutien de son mari, Gaël Monfils, qui l’accompagne actuellement à Auckland.
« Il a une grande expérience, bien plus que moi. En dehors du court, c’est quelqu’un de très calme, et nous discutons, parfois beaucoup, parfois très peu. Je pense que nous nous comprenons bien : quand il faut parler, et quand il faut simplement regarder une série et ne pas discuter de tennis. Cet équilibre est très important. Il est important d’avoir dans son équipe et à ses côtés une personne qui parle honnêtement et dont on peut accepter l’opinion. Parfois, la vérité est difficile à entendre, mais quand elle sort de la bouche de son mari ou de quelqu’un de sa famille, c’est, à mon avis, particulièrement important. »
