Un peu mois de quatre mois après avoir mis un terme à sa saison 2025 plus tôt que prévu en raison d’un surme­nage, Elina Svitolina s’est montrée impec­cable pour battre la Française, Varvara Gracheva, au premier tour du tournoi d’Auckland (6−3, 6–1).

Interrogée sur le court après la rencontre, l’Ukrainienne a fait part de son plaisir de retrouver le circuit.

« Ce fut un excellent match. J’ai très bien joué. Je suis vrai­ment satis­fait de ma perfor­mance lors du premier match de la saison. C’est parfois diffi­cile. Après une petite pause, c’est agréable de revenir devant un public formi­dable ici à Auckland. J’ai pris un peu de temps libre. Malheureusement, j’ai terminé la saison dernière plus tôt que prévu. Cela m’a permis de me reposer, de me ressourcer et de revenir en forme pour jouer un bon tennis. Je suis vrai­ment heureux. »