WTA - Auckland

Elina Svitolina‐Monfils, de retour d’une pause : « Peut‐être que plus tard, je m’ou­vri­rais un peu plus ce qui s’est passé, mais pour l’ins­tant, c’est encore très récent »

Après avoir décidé de mettre fin à sa saison 2025 en septembre dernier, Elina Svitolina (13e mondiale) fait son retour cette semaine à Auckland, où elle va affronter la Française Varvara Gracheva pour son premier match de l’année. 

Dans des propos relayés par le New Zealand Herald, l’Ukrainienne et épouse de Gaël Monfils explique à quel point cette pause, prise pour sa santé mentale, a été bénéfique. 

« Je me sens revi­gorée. Je pense que c’était une bonne déci­sion de prendre du recul et de m’éloi­gner des courts pendant un certain temps. Je suis sûre que c’était la bonne déci­sion, car je suis main­te­nant ici et prête à jouer. Je suis en forme, je n’ai pas de bles­sures, c’était donc la meilleure déci­sion que je pouvais prendre l’année dernière. Je vais certai­ne­ment peut‐être m’ou­vrir un peu plus tard sur ce qui s’est passé, mais pour l’ins­tant, c’est encore très récent et j’es­saie toujours d’apprendre. »

Publié le lundi 5 janvier 2026 à 12:57

