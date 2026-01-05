Après avoir décidé de mettre fin à sa saison 2025 en septembre dernier, Elina Svitolina (13e mondiale) fait son retour cette semaine à Auckland, où elle va affronter la Française Varvara Gracheva pour son premier match de l’année.
Dans des propos relayés par le New Zealand Herald, l’Ukrainienne et épouse de Gaël Monfils explique à quel point cette pause, prise pour sa santé mentale, a été bénéfique.
« Je me sens revigorée. Je pense que c’était une bonne décision de prendre du recul et de m’éloigner des courts pendant un certain temps. Je suis sûre que c’était la bonne décision, car je suis maintenant ici et prête à jouer. Je suis en forme, je n’ai pas de blessures, c’était donc la meilleure décision que je pouvais prendre l’année dernière. Je vais certainement peut‐être m’ouvrir un peu plus tard sur ce qui s’est passé, mais pour l’instant, c’est encore très récent et j’essaie toujours d’apprendre. »
Publié le lundi 5 janvier 2026 à 12:57