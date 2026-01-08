Elina a bien fait d’ar­rêter sa saison 2025. Face à Katya Townsend, l’Ukrainienne était heureuse de se quali­fier pour les quarts de finale.

« Je m’at­ten­dais à un match diffi­cile contre Katya, car c’est une excel­lente combat­tante. Elle a des coups puis­sants, ce qui s’est confirmé. Le temps venteux a rendu le combat compliqué pour nous deuxe. Nous aurions toutes les deux pu mieux jouer, mais au final, je suis très contente d’être allée plus loin. Bien sûr, aujourd’hui, il était impor­tant pour moi de me battre sur chaque point et, compte tenu du vent, j’ai essayé de renvoyer une balle de plus par‐dessus le filet et de trouver des solu­tions pour y faire face. Je suis satis­fait de la façon dont j’ai géré ces moments diffi­ciles, tant dans le premier que dans le deuxième set »