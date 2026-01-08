Elina a bien fait d’arrêter sa saison 2025. Face à Katya Townsend, l’Ukrainienne était heureuse de se qualifier pour les quarts de finale.
« Je m’attendais à un match difficile contre Katya, car c’est une excellente combattante. Elle a des coups puissants, ce qui s’est confirmé. Le temps venteux a rendu le combat compliqué pour nous deuxe. Nous aurions toutes les deux pu mieux jouer, mais au final, je suis très contente d’être allée plus loin. Bien sûr, aujourd’hui, il était important pour moi de me battre sur chaque point et, compte tenu du vent, j’ai essayé de renvoyer une balle de plus par‐dessus le filet et de trouver des solutions pour y faire face. Je suis satisfait de la façon dont j’ai géré ces moments difficiles, tant dans le premier que dans le deuxième set »
