L’aventure des Monfils à Auckland ne fait que commencer puisque Gaël Monfils est dans le grand tableau du tournoi masculin qui débute ce lundi.
Le Français a une sacrée pression puisque dans la nuit de samedi à dimanche sa femme, Elina Svitolina, a remporté le tournoi féminin en dominant la Chinoise Wang en deux manches (6−3, 7–6).
Titrée pour la 19e trophée de sa carrière, Elina a révélé les mots de son mari pour la motiver.
Elina Svitolina after beating Xinyu Wang to win the Auckland title— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026
“This one was very special, because my husband won it last year. This year he told me ‘If you don’t win this year, I don’t know what to tell you anymore’” 😭😭😭
pic.twitter.com/IXKF8jdqh9
« Ce titre est très spéciale et particulier, parce que mon mari l’a remporté l’année dernière. Cette année, il m’a dit : ‘Si tu ne le gagnes pas cette année, je ne sais plus quoi te dire’. »
La vie du couple Elina‐Gäel est un feuilleton dont on ne peut pas se lasser.
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 08:17