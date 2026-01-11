AccueilWTAWTA - AucklandElina Svitolina, titrée en Nouvelle-Zélande : "Avant le début du tournoi, mon...
WTA - Auckland

Elina Svitolina, titrée en Nouvelle‐Zélande : « Avant le début du tournoi, mon mari, Gaël Monfils, m’a mis la pres­sion. Il m’a dit : ‘Si tu ne gagnes pas le tournoi cette année, je ne sais plus quoi te dire’ »

Par Jean Muller

L’aventure des Monfils à Auckland ne fait que commencer puisque Gaël Monfils est dans le grand tableau du tournoi masculin qui débute ce lundi. 

Le Français a une sacrée pres­sion puisque dans la nuit de samedi à dimanche sa femme, Elina Svitolina, a remporté le tournoi féminin en domi­nant la Chinoise Wang en deux manches (6−3, 7–6).

Titrée pour la 19e trophée de sa carrière, Elina a révélé les mots de son mari pour la motiver. 

« Ce titre est très spéciale et parti­cu­lier, parce que mon mari l’a remporté l’année dernière. Cette année, il m’a dit : ‘Si tu ne le gagnes pas cette année, je ne sais plus quoi te dire’. »

La vie du couple Elina‐Gäel est un feuilleton dont on ne peut pas se lasser.

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 08:17

