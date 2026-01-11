L’aventure des Monfils à Auckland ne fait que commencer puisque Gaël Monfils est dans le grand tableau du tournoi masculin qui débute ce lundi.

Le Français a une sacrée pres­sion puisque dans la nuit de samedi à dimanche sa femme, Elina Svitolina, a remporté le tournoi féminin en domi­nant la Chinoise Wang en deux manches (6−3, 7–6).

Titrée pour la 19e trophée de sa carrière, Elina a révélé les mots de son mari pour la motiver.

Elina Svitolina after beating Xinyu Wang to win the Auckland title



“This one was very special, because my husband won it last year. This year he told me ‘If you don’t win this year, I don’t know what to tell you anymore’” 😭😭😭



pic.twitter.com/IXKF8jdqh9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026

« Ce titre est très spéciale et parti­cu­lier, parce que mon mari l’a remporté l’année dernière. Cette année, il m’a dit : ‘Si tu ne le gagnes pas cette année, je ne sais plus quoi te dire’. »

La vie du couple Elina‐Gäel est un feuilleton dont on ne peut pas se lasser.