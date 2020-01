Pour son premier match officiel de l’année 2020, Caroline Garcia (46e) a été bousculée par Taylor Townsend (81e). Après la perte du premier set, la Lyonnaise avait perdu son break d’avance dans le troisième set avant d’être menée 5-4 par l’Américaine. La Tricolore s’en sort finalement 5-7, 6-3, 7-5 et se qualifie pour le deuxième tour. Elle y affrontera Eugenie Bouchard ou Kirsten Flipkens.

What a match !@CaroGarcia has taken the win against @TaylorTownsend in the first match on Centre Cour this afternoon #LoveItAll #ASBClassic pic.twitter.com/YQM3LmaWZX

— ASB Classic (@ASB_Classic) January 6, 2020