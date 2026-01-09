AccueilWTAWTA - AucklandLa classe d'Elina Svitolina-Monfils après sa qualification en demies : "Je pense...
WTA - Auckland

La classe d’Elina Svitolina‐Monfils après sa quali­fi­ca­tion en demies : « Je pense qu’elle méri­tait plus que moi de gagner aujourd’hui »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

Alors qu’elle était menée dans le troi­sième set, Elina Svitolina a remporté une très grosse bataille contre la Britannique Sonay Kartal (68e mondiale) pour se quali­fier en demi‐finales du tournoi d’Auckland : 6–4, 6–7(2), 7–6(5), en 2h38 de jeu. 

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, la 13e joueuse mondiale a rendu hommage à son adversaire.

« Tout le mérite revient à Sonay. Elle a joué de manière incroyable. Je pense qu’elle méri­tait plus que moi de gagner aujourd’hui (vendredi) », a reconnu l’Ukrainienne et épouse de Gaël Monfils.

Pour une place en finale, Svitolina va désor­mais affronter la jeune améri­caine de 18 ans, Iva Jovic (35e mondiale). 

Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 10:28

