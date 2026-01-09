Alors qu’elle était menée dans le troi­sième set, Elina Svitolina a remporté une très grosse bataille contre la Britannique Sonay Kartal (68e mondiale) pour se quali­fier en demi‐finales du tournoi d’Auckland : 6–4, 6–7(2), 7–6(5), en 2h38 de jeu.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, la 13e joueuse mondiale a rendu hommage à son adversaire.

« Tout le mérite revient à Sonay. Elle a joué de manière incroyable. Je pense qu’elle méri­tait plus que moi de gagner aujourd’hui (vendredi) », a reconnu l’Ukrainienne et épouse de Gaël Monfils.

Elina Svitolina after beating Sonay Kartal to reach Auckland SF



“All the credit to Sonay. She played unbe­lie­vable. I think she deserved to win more than me today.”



Pure class. ❤️



pic.twitter.com/rydR2n49g0 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 9, 2026

Pour une place en finale, Svitolina va désor­mais affronter la jeune améri­caine de 18 ans, Iva Jovic (35e mondiale).