Alors qu’elle était menée dans le troisième set, Elina Svitolina a remporté une très grosse bataille contre la Britannique Sonay Kartal (68e mondiale) pour se qualifier en demi‐finales du tournoi d’Auckland : 6–4, 6–7(2), 7–6(5), en 2h38 de jeu.
Lors de l’interview sur le court après sa victoire, la 13e joueuse mondiale a rendu hommage à son adversaire.
« Tout le mérite revient à Sonay. Elle a joué de manière incroyable. Je pense qu’elle méritait plus que moi de gagner aujourd’hui (vendredi) », a reconnu l’Ukrainienne et épouse de Gaël Monfils.
Elina Svitolina after beating Sonay Kartal to reach Auckland SF— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 9, 2026
“All the credit to Sonay. She played unbelievable. I think she deserved to win more than me today.”
Pure class. ❤️
pic.twitter.com/rydR2n49g0
Pour une place en finale, Svitolina va désormais affronter la jeune américaine de 18 ans, Iva Jovic (35e mondiale).
Publié le vendredi 9 janvier 2026 à 10:28