Jean Muller
Par Jean Muller

Alors que l’on s’at­ten­dait à une certaine effu­sion entre Elina Svitolina et Gaël Monfils, à l’issue du titre de la première à Auckland, la joueuse ukrai­nienne a décidé de faire preuve de simplicité. 

On a donc eu le droit à un petit baiser plutôt qu’à une grande acco­lade amoureuse.

Finalement, le couple Monfils ne fait jamais comme les autres et reste assez imprévisible.

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 10:50

