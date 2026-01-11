Alors que l’on s’attendait à une certaine effusion entre Elina Svitolina et Gaël Monfils, à l’issue du titre de la première à Auckland, la joueuse ukrainienne a décidé de faire preuve de simplicité.
On a donc eu le droit à un petit baiser plutôt qu’à une grande accolade amoureuse.
Elina Svitolina walks over to hug Gael Monfils and her coach Andrew Bettles after winning her 19th title in Auckland— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026
🥰
pic.twitter.com/qrpOfG719Z
Finalement, le couple Monfils ne fait jamais comme les autres et reste assez imprévisible.
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 10:50