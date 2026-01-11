Alors que l’on s’at­ten­dait à une certaine effu­sion entre Elina Svitolina et Gaël Monfils, à l’issue du titre de la première à Auckland, la joueuse ukrai­nienne a décidé de faire preuve de simplicité.

On a donc eu le droit à un petit baiser plutôt qu’à une grande acco­lade amoureuse.

Elina Svitolina walks over to hug Gael Monfils and her coach Andrew Bettles after winning her 19th title in Auckland



🥰



pic.twitter.com/qrpOfG719Z — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026

Finalement, le couple Monfils ne fait jamais comme les autres et reste assez imprévisible.