Tête de série numéro 1 en Nouvelle-Zélande, Serena Williams sera au rendez-vous des quarts de finale. L’Américaine (10e), qui avait raté son début de match en perdant le premier set, a réussi à s’imposer 3-6, 6-2, 6-3 face à Christina McHale (86e). Elle affrontera Laura Siegemund qui a mis fin au parcours de Cori Gauff.

Top seed @SerenaWilliams takes her place in the @ASB_Classic quarterfinals ! 3-6, 6-2, 6-3 over McHale. pic.twitter.com/5TT9c7j2Gp

— WTA (@WTA) January 9, 2020