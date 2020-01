Lauréate de son 73e titre en carrière sur le tournoi d’Auckland après sa victoire en finale sur Jessica Pegula (6-3, 6-4), Serena Williams était satisfaite de son parcours même si elle s’est inclinée en finale du double au coté de son amie et de la future retraitée, Caroline Wozniacki : « C’était un bon match. Je n’ai pas eu non plus beaucoup de temps pour réfléchir parce que je suis rapidement revenue pour jouer la finale du double, mais je sais que c’était intense. Gagner ici signifie quelque chose de très important pour moi, donc je veux en profiter. Ce n’est qu’un pas vers mon prochain objectif. » Rendez-vous le 20 janvier prochain à Melbourne pour la championne américaine qui visera toujours un 24e titre en Grand Chelem.