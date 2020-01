Serena Williams tient parfaitement son rang en Nouvelle-Zélande. Tête de série numéro 1, l’Américaine (10e) a pris le meilleur sur Laura Siegemund (73e) en s’imposant 6-4, 6-3. L’ancienne numéro 1 mondiale a connu une petite alerte au deuxième set où elle était menée 3-1 avant d’enchaîner cinq jeux de rang. Elle affrontera Amanda Anisimova ou Eugenie Bouchard pour une place en finale.

No.1 seed @SerenaWilliams steps into the semifinals at @ASB_Classic ! 6-4, 6-3 over Siegemund. pic.twitter.com/RgExcw8vwh

— WTA (@WTA) January 10, 2020