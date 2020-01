Seulement 45 minutes de jeu, deux petits jeux perdus et neuf points cédés sur sa mise en jeu, Serena Williams (10e) n’a pas perdu de temps en demi-finale face à Amanda Anisimova (25e). Opposée à sa jeune compatriote, l’Américaine a déroulé son tennis pour l’emporter 6-1, 6-1 et se qualifier pour la finale d’Auckland où elle affrontera Jessica Pegula qui a éliminé Caroline Wozniacki (3-6, 6-4, 6-0). La joueuse de Patrick Mouratoglou disputera la 98e finale de sa carrière et visera un 73e titre en carrière.

Flawless performance 😍@serenawilliams defeats Anisimova 6-1, 6-1 and secures her spot in the @asb_classic final ! pic.twitter.com/umBhH6OHNd — WTA (@WTA) January 11, 2020