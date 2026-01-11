Alors que l’o s’attendait à une certaine effusion entre Elina et Gaël, la joueuse ukrainienne a décidé de faire « soft » à l’issue de sa victoire en finale à Auckland.
Elina Svitolina walks over to hug Gael Monfils and her coach Andrew Bettles after winning her 19th title in Auckland— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026
🥰
pic.twitter.com/qrpOfG719Z
On a donc eu le droit à un petit baiser plutôt qu’à une grande accolade amoureuse. Finalement le couple Monfils ne fait jamais comme les autres et reste assez imprévisible.
Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 10:50