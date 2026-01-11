AccueilWTAWTA - AucklandSvitolina ose juste un tout petit baiser pour fêter son sacre...
WTA - Auckland

Svitolina ose juste un tout petit baiser pour fêter son sacre…

Jean Muller
Par Jean Muller

-

205

Alors que l’o s’at­ten­dait à une certaine effu­sion entre Elina et Gaël, la joueuse ukrai­nienne a décidé de faire « soft » à l’issue de sa victoire en finale à Auckland.

On a donc eu le droit à un petit baiser plutôt qu’à une grande acco­lade amou­reuse. Finalement le couple Monfils ne fait jamais comme les autres et reste assez imprévisible.

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 10:50

Article précédent
Titrée en Australie, Sabalenka fait une révé­la­tion inattendue…
Article suivant
Vainqueur à Hong Kong, Bublik est très ému : « Je n’ai pas de mots pour décrire ce que je ressens, je fais partie du Top10, c’est fou »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.