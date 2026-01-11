L’aventure des « Monfils » à Auckland ne fait que commencer puisque Gaël Monfils est dans le grand tableau du tennis masculin qui va débuter la semaine prochaine.

Il a une pres­sion de fou puisque dans la nuit sa femme a remporté le titre en domi­nant la Chinois Wang en deux manches : (6−3, 7–6).

Elina Svitolina after beating Xinyu Wang to win the Auckland title



“This one was very special, because my husband won it last year. This year he told me ‘If you don’t win this year, I don’t know what to tell you anymore’” 😭😭😭



pic.twitter.com/IXKF8jdqh9 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) January 11, 2026

C’est le 19ème trophée de sa carrière. Logiquement Elina a dévoilé ce qui l’a motivé pour réaliser cette perfor­mance et la « Monf » y est pour quelque chose.

« Ce titre est très spéciale et parti­cu­lier, parce que mon mari l’a remporté l’année dernière. Cette année, il m’a dit : “Si tu ne le gagnes pas cette année, je ne sais plus quoi te dire”

La vie du couple Elina‐Gäel est un feuilleton dont on ne peut pas se lasser.