WTA - Auckland

Svitolina, titrée en Nouvelle‐Zélande : « Avant le début du tournoi, Gaël m’a mis la pres­sion : « Si tu ne le gagnes pas cette année, je ne sais plus quoi te dire”

Par Jean Muller

L’aventure des « Monfils » à Auckland ne fait que commencer puisque Gaël Monfils est dans le grand tableau du tennis masculin qui va débuter la semaine prochaine. 

Il a une pres­sion de fou puisque dans la nuit sa femme a remporté le titre en domi­nant la Chinois Wang en deux manches : (6−3, 7–6).

C’est le 19ème trophée de sa carrière. Logiquement Elina a dévoilé ce qui l’a motivé pour réaliser cette perfor­mance et la « Monf » y est pour quelque chose.

« Ce titre est très spéciale et parti­cu­lier, parce que mon mari l’a remporté l’année dernière. Cette année, il m’a dit : “Si tu ne le gagnes pas cette année, je ne sais plus quoi te dire”

La vie du couple Elina‐Gäel est un feuilleton dont on ne peut pas se lasser.

Publié le dimanche 11 janvier 2026 à 08:17

