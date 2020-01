Avant de débuter le tournoi d’Auckland, son avant-dernier tournoi professionnel, Caroline Wozniacki s’est exprimée sur le site de la WTA sur son choix de ranger les raquettes : « Je n’ai pas préparé ces tournois différemment. Je me sens à 100 % physiquement en ce moment et je ferai de mon mieux pour gagner autant de matchs possible pour terminer ma carrière le plus haut possible. Je veux finir ma carrière en étant heureuse. C’est une chose à laquelle je pensais depuis plusieurs mois et j’ai décidé de rendre la décision officielle. C’est une décision qui ne se prend pas du jour au lendemain et elle est très compliquée. Je sais que c’est le bon moment pour moi et je suis très excitée pour mes futurs projets. »