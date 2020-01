Interrogée sur la possibilité qu’elle puisse un jour revenir sur le circuit comme s’apprête à le faire Kim Clijsters, Caroline Wozniacki a tenu à nuancer : « A l’heure actuelle si on me demandait de revenir, je dirais non. Dans le sport comme dans la vie, il ne faut jamais dire jamais, mais dans ma tête, je pense que c’est la fin. Il y a des choses qui me manqueront, comme se réveiller chaque matin pour aller m’entraîner avec mon père. C’est quelque chose qui n’arrivera plus. »