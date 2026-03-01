Taylor Townsend avait visi­ble­ment quelques comptes à régler après sa quali­fi­ca­tion pour la première finale de sa carrière, sur le WTA 250 d’Austin.

Tombeuse de sa compa­triote, Ashlyn Krueger (7−6, 6–3), l’ac­tuelle 119e mondiale a tenu à répondre à ses détrac­teurs lors de l’in­ter­view d’après match sur le court.

« Everyone that’s talked sh*t they gotta eat their words. I’m still stan­ding, I’m still here, I’m not going anyw­here. And it’s only just gonna keep getting better from here so I hope that they buckle up.«



Taylor Townsend after clin­ching her first WTA singles final. pic.twitter.com/bbJcIB9aqv — Christian’s Court (@christianscourt) February 28, 2026

« Tous ceux qui ont dit de la merde à mon sujet vont devoir ravaler leurs paroles. Je suis toujours debout, je suis toujours là, je ne vais nulle part. Et ça ne va faire que s’amé­liorer à partir de main­te­nant, alors j’es­père qu’ils vont s’accrocher. »