Taylor Townsend avait visiblement quelques comptes à régler après sa qualification pour la première finale de sa carrière, sur le WTA 250 d’Austin.
Tombeuse de sa compatriote, Ashlyn Krueger (7−6, 6–3), l’actuelle 119e mondiale a tenu à répondre à ses détracteurs lors de l’interview d’après match sur le court.
« Everyone that’s talked sh*t they gotta eat their words. I’m still standing, I’m still here, I’m not going anywhere. And it’s only just gonna keep getting better from here so I hope that they buckle up.«— Christian’s Court (@christianscourt) February 28, 2026
Taylor Townsend after clinching her first WTA singles final. pic.twitter.com/bbJcIB9aqv
« Tous ceux qui ont dit de la merde à mon sujet vont devoir ravaler leurs paroles. Je suis toujours debout, je suis toujours là, je ne vais nulle part. Et ça ne va faire que s’améliorer à partir de maintenant, alors j’espère qu’ils vont s’accrocher. »
Publié le dimanche 1 mars 2026 à 14:20