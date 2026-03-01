Accueil WTA WTA - Austin

Taylor Townsend règle ses comptes après la première finale de sa carrière : « Tous ceux qui ont dit de la merde à mon sujet vont devoir ravaler leurs paroles »

Tennis : Us Open 2024 -

Taylor Townsend avait visi­ble­ment quelques comptes à régler après sa quali­fi­ca­tion pour la première finale de sa carrière, sur le WTA 250 d’Austin. 

Tombeuse de sa compa­triote, Ashlyn Krueger (7−6, 6–3), l’ac­tuelle 119e mondiale a tenu à répondre à ses détrac­teurs lors de l’in­ter­view d’après match sur le court. 

« Tous ceux qui ont dit de la merde à mon sujet vont devoir ravaler leurs paroles. Je suis toujours debout, je suis toujours là, je ne vais nulle part. Et ça ne va faire que s’amé­liorer à partir de main­te­nant, alors j’es­père qu’ils vont s’accrocher. »

Publié le dimanche 1 mars 2026 à 14:20

