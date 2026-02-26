L’organisation du tournoi WTA 250 d’Austin, qui a lieu actuellement aux États‐Unis, a le sens de l’humour.
Quelques semaines après la petite polémique autour de Coco Gauff, qui n’a pas apprécié d’avoir été filmée dans les couloirs de l’Open d’Australie en train d’exploser sa raquette sur le sol suite à sa défaite face à Svitolina en quarts de finale, le tournoi texan a décidé d’innover en inaugurant une nouvelle salle de défoulement (« rage room », en anglais) pour permettre aux joueuses d’évacuer leur frustration en toute intimité et, surtout, à l’abris des caméras.
Introducing the ATX Open rage room – the first of its kind – where players can privately express frustration or emotion in a safe, camera‐free environment. pic.twitter.com/aeqh36kAsD— ATX Open (@AtxOpen) February 25, 2026
Une initiative qui se veut à la fois drôle et protectrice des joueuses qui se plaignent de plus en plus du manque d’intimité sur le circuit depuis l’émergence des réseaux sociaux.
Publié le jeudi 26 février 2026 à 15:48