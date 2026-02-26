L’organisation du tournoi WTA 250 d’Austin, qui a lieu actuel­le­ment aux États‐Unis, a le sens de l’humour.

Quelques semaines après la petite polé­mique autour de Coco Gauff, qui n’a pas apprécié d’avoir été filmée dans les couloirs de l’Open d’Australie en train d’ex­ploser sa raquette sur le sol suite à sa défaite face à Svitolina en quarts de finale, le tournoi texan a décidé d’in­nover en inau­gu­rant une nouvelle salle de défou­le­ment (« rage room », en anglais) pour permettre aux joueuses d’éva­cuer leur frus­tra­tion en toute inti­mité et, surtout, à l’abris des caméras.

Introducing the ATX Open rage room – the first of its kind – where players can priva­tely express frus­tra­tion or emotion in a safe, camera‐free envi­ron­ment. pic.twitter.com/aeqh36kAsD — ATX Open (@AtxOpen) February 25, 2026

Une initia­tive qui se veut à la fois drôle et protec­trice des joueuses qui se plaignent de plus en plus du manque d’in­ti­mité sur le circuit depuis l’émer­gence des réseaux sociaux.