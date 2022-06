Interrogée par nos confrères de l’Equipe après sa victoire en demi‐finale face à Alizé Cornet, Caroline Garcia a évoqué son grand passage à vide et sa satis­fac­tion de pouvoir. nouveau jouer une finale.

« Les derniers mois, les dernières années n’ont pas été hyper faciles avec peu de résul­tats, pas mal de pépins physiques donc tu doutes beau­coup. Mais on a toujours travaillé, essayé de trouver des solu­tions, éclaircir mon style de jeu, retra­vailler physi­que­ment et avec mon équipe on a vrai­ment fait du bon travail. C’est super impor­tant pour moi et nous tous d’en­chaîner les victoires et de voir que ça paye. » » a expliqué « Caro » qui va affronter Andreescu pour tenter de soulever le de sa carrière.

Les deux cham­pionnes ne se sont jamais affrontées.