Maria Sakkari et Yulia Putinseva ne parti­ront pas en vacances ensemble.

Après la victoire de la Grecque contre la Kazakhe au premier tour du WTA 250 de Bad Homburg (7−5, 7–6), les deux joueuses se sont vive­ment accrochées.

Sakkari a visi­ble­ment reproché à son adver­saire une poignée de main glaciale, avant que cette dernière ne réponde par une révé­rence moqueuse.

« Personne ne t’aime ! », a alors lancé l’actuelle 86e mondiale à Putinseva.

Sakkari and Putintseva got really heated at the net omg 😳 pic.twitter.com/Wgrf10sQcu