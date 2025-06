Iga Swiatek n’a plus remporté de titre depuis Roland‐Garros en juin 2024, soit un peu plus d’un an.

La quin­tuple lauréate en Grand Chelem n’a pas pu retenir ses larmes après sa défaite contre Jessica Pegula en finale du tournoi de Bad Homburg : 6–4, 7–5.

La Polonaise va désor­mais se concen­trer sur Wimbledon, où elle n’a jamais dépassé les quarts de finale, qu’elle a atteint une seule fois en 2023 (défaite contre Elina Svitolina).