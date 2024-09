Après avoir coaché un temps Holger Rune, Patrick Mouratoglou revient donc sur le circuit féminin puisque Naomi Osaka l’a choisi pour qu’il l’ac­com­pagne dans son « come‐back » qui dure sans des résul­tats dignes de son talent.

S’exprimant à Pékin, le tournoi où leur colla­bo­ra­tion débute offi­ciel­le­ment, la joueuse japo­naise a avoué être impres­sionnée par le coach tricolore.

Cela doit être lié en partie par le fait que Patrick a été le mentor de Serena Williams, une star qui a été l’idole de Naomi.

« Je suis très heureuse qu’il ait accepté ce projet. Je dirais que je suis encore un peu nerveuse en sa présence. Je regarde vers le sol quand il me regarde. Je suis comme… Je pense que j’ai besoin de passer beau­coup plus de temps avec lui. Je me sens un peu plus à l’aise jour après jour. »