Accueil WTA WTA - Berlin

Alex Eala, après sa victoire contre Elina Svitolina‐Monfils : « C’est une maman, et je trouve qu’elle fait preuve d’une élégance et d’une force extraordinaires »

Par
Baptiste Mulatier
-
195

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Elina Svitolina en quarts de finale du WTA 500 de Berlin (6−3, 6–4), la Philippine Alex Eala a exprimé son admi­ra­tion pour l’Ukrainienne. 

« Elina est une battante hors pair, je l’ai constaté à maintes reprises. Je la suis depuis que je suis enfant, c’est donc un immense honneur d’avoir pu l’af­fronter aujourd’hui. Je l’ad­mire vrai­ment. C’est une maman, et je trouve qu’elle fait preuve d’une élégance et d’une force extra­or­di­naires. J’ai vrai­ment de la chance d’avoir pu disputer ce match aujourd’hui. »

Publié le samedi 20 juin 2026 à 11:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥