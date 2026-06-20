Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre Elina Svitolina en quarts de finale du WTA 500 de Berlin (6−3, 6–4), la Philippine Alex Eala a exprimé son admiration pour l’Ukrainienne.
Alex Eala had kind words for Elina Svitolina after beating her in Berlin :— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 19, 2026
« Elina is a huge fighter and I’ve seen it many times. I’ve been watching her since I was a kid so to be able to compete with her today is such an honor. I really admire her. She’s a mother and I find her… pic.twitter.com/wcF9PoScVw
« Elina est une battante hors pair, je l’ai constaté à maintes reprises. Je la suis depuis que je suis enfant, c’est donc un immense honneur d’avoir pu l’affronter aujourd’hui. Je l’admire vraiment. C’est une maman, et je trouve qu’elle fait preuve d’une élégance et d’une force extraordinaires. J’ai vraiment de la chance d’avoir pu disputer ce match aujourd’hui. »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 11:26