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« C’est comme si Sabalenka avait perdu cette aura qui la carac­té­ri­sait et qu’elle montrait une certaine vulné­ra­bi­lité », estime José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

Battu en demi‐finales à Berlin par Jessica Pegula (6−4, 6–7[4], 6–0), Aryna Sabalenka a pris une « bulle » dans le troi­sième set, comme en quarts de finale de Roland‐Garros face à Diana Shnaider (3−6, 7–5, 6–0).

Pour le jour­na­liste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X, cet enchaî­ne­ment n’est pas anodin et pour­rait même traduire une évolu­tion dans la percep­tion de la numéro 1 mondiale par ses adversaires.

« C’est le deuxième tournoi d’af­filée où Sabalenka s’in­cline après avoir encaissé un 0–6. C’est comme si elle avait perdu cette aura qui la carac­té­ri­sait et qu’elle montrait une certaine vulné­ra­bi­lité. D’une certaine manière, elle n’était pas elle‐même lors de ces 0–6, et cela saute aux yeux de tout le monde. C’est un moment crucial, car les autres joueuses voient qu’il est vrai­ment possible de battre Aryna, ce qui donne un nouvel élan au circuit et laisse présager de nouveaux rebondissements. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 10:43

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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