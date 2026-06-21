Battu en demi‐finales à Berlin par Jessica Pegula (6−4, 6–7[4], 6–0), Aryna Sabalenka a pris une « bulle » dans le troisième set, comme en quarts de finale de Roland‐Garros face à Diana Shnaider (3−6, 7–5, 6–0).
Pour le journaliste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X, cet enchaînement n’est pas anodin et pourrait même traduire une évolution dans la perception de la numéro 1 mondiale par ses adversaires.
Segundo torneo seguido donde Sabalenka termina perdiendo recibiendo un 0–6 en contra.— José Morón (@jmgmoron) June 20, 2026
Es como si hubiera perdido ese aura que tenía siempre ella y muestra cierta vulnerabilidad.
Es cierta manera, no ha sido ella en esos 0–6, y esto es algo visible a los ojos de todos.
Momento… https://t.co/ISVvPzqHbw
« C’est le deuxième tournoi d’affilée où Sabalenka s’incline après avoir encaissé un 0–6. C’est comme si elle avait perdu cette aura qui la caractérisait et qu’elle montrait une certaine vulnérabilité. D’une certaine manière, elle n’était pas elle‐même lors de ces 0–6, et cela saute aux yeux de tout le monde. C’est un moment crucial, car les autres joueuses voient qu’il est vraiment possible de battre Aryna, ce qui donne un nouvel élan au circuit et laisse présager de nouveaux rebondissements. »
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 10:43