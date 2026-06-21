Battu en demi‐finales à Berlin par Jessica Pegula (6−4, 6–7[4], 6–0), Aryna Sabalenka a pris une « bulle » dans le troi­sième set, comme en quarts de finale de Roland‐Garros face à Diana Shnaider (3−6, 7–5, 6–0).

Pour le jour­na­liste José Moron, suivi par près de 100 000 personnes sur X, cet enchaî­ne­ment n’est pas anodin et pour­rait même traduire une évolu­tion dans la percep­tion de la numéro 1 mondiale par ses adversaires.

Segundo torneo seguido donde Sabalenka termina perdiendo reci­biendo un 0–6 en contra.



Es como si hubiera perdido ese aura que tenía siempre ella y muestra cierta vulne­ra­bi­lidad.



Es cierta manera, no ha sido ella en esos 0–6, y esto es algo visible a los ojos de todos.



Momento… https://t.co/ISVvPzqHbw — José Morón (@jmgmoron) June 20, 2026

« C’est le deuxième tournoi d’af­filée où Sabalenka s’in­cline après avoir encaissé un 0–6. C’est comme si elle avait perdu cette aura qui la carac­té­ri­sait et qu’elle montrait une certaine vulné­ra­bi­lité. D’une certaine manière, elle n’était pas elle‐même lors de ces 0–6, et cela saute aux yeux de tout le monde. C’est un moment crucial, car les autres joueuses voient qu’il est vrai­ment possible de battre Aryna, ce qui donne un nouvel élan au circuit et laisse présager de nouveaux rebondissements. »