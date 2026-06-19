Battre Rybakina sur gazon alors que la joueuse Kazakh a déjà soulevé le trophée de Wimbledon n’est pas un petit exploit surtout quand on est encore que 35ème mondiale.
Solide et appliquée, Alexandra a livré un match presque parfait. Elle s’impose en deux manches 7–5, 6–4 et aura le privilège d’affronter Svitolina en quart de finale.
A l’issue de ce match réussi, Alexandra a très vite pris son téléphone pour partager ce moment de bonheur avec ses proches.
« J’ai appelé mon père. Je ne sais pas. J’ai dit ‘Oh mon Dieu.’ On était juste en train de hurler. Ma mère était là aussi. Je suis vraiment heureuse. Je suis un peu dans le brouillard en ce moment. Je pense que je tremble encore. Je suis vraiment contente d’aujourd’hui. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Il y a eu des moments vraiment serrés dans les deux sets. Bien sûr, c’est une joueuse incroyable. C’est elle qu’il faut battre »
Publié le vendredi 19 juin 2026 à 08:45