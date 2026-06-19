Battre Rybakina sur gazon alors que la joueuse Kazakh a déjà soulevé le trophée de Wimbledon n’est pas un petit exploit surtout quand on est encore que 35ème mondiale.

Solide et appli­quée, Alexandra a livré un match presque parfait. Elle s’im­pose en deux manches 7–5, 6–4 et aura le privi­lège d’af­fronter Svitolina en quart de finale.

A l’issue de ce match réussi, Alexandra a très vite pris son télé­phone pour partager ce moment de bonheur avec ses proches.

« J’ai appelé mon père. Je ne sais pas. J’ai dit ‘Oh mon Dieu.’ On était juste en train de hurler. Ma mère était là aussi. Je suis vrai­ment heureuse. Je suis un peu dans le brouillard en ce moment. Je pense que je tremble encore. Je suis vrai­ment contente d’aujourd’hui. Ça aurait pu aller dans les deux sens. Il y a eu des moments vrai­ment serrés dans les deux sets. Bien sûr, c’est une joueuse incroyable. C’est elle qu’il faut battre »