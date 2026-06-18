Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 500 de Berlin après une victoire pleine de maîtrise face à la locale, Eva Lys (6−3, 6–2, en 1h10), Elina Svitolina a une nouvelle fois été interrogée sur sa « nouvelle » carrière depuis qu’elle est devenue maman en 2022.
Une particularité qui rappelle forcément Kim Clijsters, triple lauréate en Grand Chelem après sa grossesse.
Elina Svitolina after beating Eva Lys in Berlin— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 18, 2026
“Kim Clijsters actually won 3 Grand Slams after she became a mom, only 1 before she became a mom. Have you ever exchanged ideas with her?”
Elina : “No actually but I saw she was happy with the way I was coming back. She gave an… pic.twitter.com/hvzhwVgrZh
Kim Clijsters a en fait remporté trois tournois du Grand Chelem après être devenue maman, contre un seul avant. As‐tu déjà échangé avec elle à ce sujet ? »
Elina Svitolina : Non, pas vraiment, mais j’ai vu qu’elle était contente de la façon dont je faisais mon retour. Elle a donné une interview à mon sujet… c’était sympa. C’était agréable de puiser un peu d’inspiration auprès d’elle. C’est une véritable légende. Remporter des tournois du Grand Chelem après être devenue maman, c’est vraiment spécial.
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 14:19