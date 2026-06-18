Accueil WTA WTA - Berlin

Elina Svitolina sur une légende du tennis : « Elle a donné une inter­view à mon sujet, c’était sympa. C’est agréable de puiser un peu d’inspiration auprès d’elle »

Par
Thomas S
-
683

Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 500 de Berlin après une victoire pleine de maîtrise face à la locale, Eva Lys (6−3, 6–2, en 1h10), Elina Svitolina a une nouvelle fois été inter­rogée sur sa « nouvelle » carrière depuis qu’elle est devenue maman en 2022.

Une parti­cu­la­rité qui rappelle forcé­ment Kim Clijsters, triple lauréate en Grand Chelem après sa grossesse. 

Kim Clijsters a en fait remporté trois tour­nois du Grand Chelem après être devenue maman, contre un seul avant. As‐tu déjà échangé avec elle à ce sujet ? »
Elina Svitolina : Non, pas vrai­ment, mais j’ai vu qu’elle était contente de la façon dont je faisais mon retour. Elle a donné une inter­view à mon sujet… c’était sympa. C’était agréable de puiser un peu d’inspiration auprès d’elle. C’est une véri­table légende. Remporter des tour­nois du Grand Chelem après être devenue maman, c’est vrai­ment spécial.

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 14:19

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥