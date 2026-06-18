Qualifiée pour les quarts de finale du WTA 500 de Berlin après une victoire pleine de maîtrise face à la locale, Eva Lys (6−3, 6–2, en 1h10), Elina Svitolina a une nouvelle fois été inter­rogée sur sa « nouvelle » carrière depuis qu’elle est devenue maman en 2022.

Une parti­cu­la­rité qui rappelle forcé­ment Kim Clijsters, triple lauréate en Grand Chelem après sa grossesse.

Elina Svitolina after beating Eva Lys in Berlin



“Kim Clijsters actually won 3 Grand Slams after she became a mom, only 1 before she became a mom. Have you ever exchanged ideas with her?”



Elina : “No actually but I saw she was happy with the way I was coming back. She gave an… pic.twitter.com/hvzhwVgrZh — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 18, 2026

Kim Clijsters a en fait remporté trois tour­nois du Grand Chelem après être devenue maman, contre un seul avant. As‐tu déjà échangé avec elle à ce sujet ? »

Elina Svitolina : Non, pas vrai­ment, mais j’ai vu qu’elle était contente de la façon dont je faisais mon retour. Elle a donné une inter­view à mon sujet… c’était sympa. C’était agréable de puiser un peu d’inspiration auprès d’elle. C’est une véri­table légende. Remporter des tour­nois du Grand Chelem après être devenue maman, c’est vrai­ment spécial.