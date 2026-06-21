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Jessica Pegula, après sa victoire contre Aryna Sabalenka : « Quand j’étais plus jeune, beau­coup de gens me disaient que je devais crier davan­tage et sauter dans tous les sens. Et honnê­te­ment, j’ai l’impression que c’est juste une perte d’énergie »

Par
Thomas S
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Même lors­qu’elle bat la numéro 1 mondiale, avec un 6–0 dans le dernier set, pour se quali­fier pour sa première finale de la saison, sa 12e en carrière, Jessica Pegula reste calme. 

Interrogée sur le court après cette très belle victoire face à Aryna Sabalenka en demi‐finales du WTA 500 de Berlin, l’Américaine a évoqué ce tempé­ra­ment si tran­quille et posé. 

« Je suis plutôt décon­tractée. Je suis quelqu’un d’assez sereine. J’aime prendre le temps d’observer les choses et je suis très atten­tive à ce qui se passe autour de moi. Du coup, je ne me laisse pas trop emporter par mes émotions, et je pense que c’est comme ça que j’essaie de jouer. J’essaie simple­ment de rester fidèle à moi‐même. Quand j’étais plus jeune, beau­coup de gens me disaient que je devais crier davan­tage et sauter dans tous les sens. Et honnê­te­ment, j’ai l’impression que c’est juste une perte d’énergie. J’essaie donc simple­ment d’être moi‐même sur le court, et c’est tout ce qui compte. »

Publié le dimanche 21 juin 2026 à 14:24

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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