Même lors­qu’elle bat la numéro 1 mondiale, avec un 6–0 dans le dernier set, pour se quali­fier pour sa première finale de la saison, sa 12e en carrière, Jessica Pegula reste calme.

Interrogée sur le court après cette très belle victoire face à Aryna Sabalenka en demi‐finales du WTA 500 de Berlin, l’Américaine a évoqué ce tempé­ra­ment si tran­quille et posé.

« Je suis plutôt décon­tractée. Je suis quelqu’un d’assez sereine. J’aime prendre le temps d’observer les choses et je suis très atten­tive à ce qui se passe autour de moi. Du coup, je ne me laisse pas trop emporter par mes émotions, et je pense que c’est comme ça que j’essaie de jouer. J’essaie simple­ment de rester fidèle à moi‐même. Quand j’étais plus jeune, beau­coup de gens me disaient que je devais crier davan­tage et sauter dans tous les sens. Et honnê­te­ment, j’ai l’impression que c’est juste une perte d’énergie. J’essaie donc simple­ment d’être moi‐même sur le court, et c’est tout ce qui compte. »