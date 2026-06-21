Même lorsqu’elle bat la numéro 1 mondiale, avec un 6–0 dans le dernier set, pour se qualifier pour sa première finale de la saison, sa 12e en carrière, Jessica Pegula reste calme.
Interrogée sur le court après cette très belle victoire face à Aryna Sabalenka en demi‐finales du WTA 500 de Berlin, l’Américaine a évoqué ce tempérament si tranquille et posé.
« Je suis plutôt décontractée. Je suis quelqu’un d’assez sereine. J’aime prendre le temps d’observer les choses et je suis très attentive à ce qui se passe autour de moi. Du coup, je ne me laisse pas trop emporter par mes émotions, et je pense que c’est comme ça que j’essaie de jouer. J’essaie simplement de rester fidèle à moi‐même. Quand j’étais plus jeune, beaucoup de gens me disaient que je devais crier davantage et sauter dans tous les sens. Et honnêtement, j’ai l’impression que c’est juste une perte d’énergie. J’essaie donc simplement d’être moi‐même sur le court, et c’est tout ce qui compte. »
Publié le dimanche 21 juin 2026 à 14:24