De retour à la compé­ti­tion cette semaine à l’oc­ca­sion du WTA 500 de Berlin, disputé sur gazon, Aryna Sabalenka n’a pas chassé les démons de Roland‐Garros.

Deux semaines après avoir tota­le­ment sombré en quarts de finale du Grand Chelem pari­sien face à Diana Shnaider, la numéro 1 mondiale, après deux victoires pas très rassu­rantes contre Alexandrova et Bartunkova, s’est inclinée ce samedi en demi‐finales du tournoi alle­mand face à Jessica Pegula.

Si cette défaite n’a rien de honteuse en soit, c’est la manière qui inter­pelle puisque la Biélorusse a encaissé un cinglant 6–0 dans le troi­sième set, ce qui ne lui ressemble pas, encore moins sur gazon : 6–3, 5–7, 6–0, en 2h15 de jeu.

Mamba menta­lity strikes again ! 🔥@JPegula outlasts the World No. 1 in Berlin, and will play for the title. #BTO26 pic.twitter.com/WbYldkEitO — wta (@WTA) June 20, 2026

Sabalenka va main­te­nant pouvoir se concen­trer sur Wimbledon, où elle n’a jamais fait mieux qu’une demi‐finale en six participations.