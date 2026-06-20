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La nouvelle défaite inquié­tante de Sabalenka

Par
Thomas S
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De retour à la compé­ti­tion cette semaine à l’oc­ca­sion du WTA 500 de Berlin, disputé sur gazon, Aryna Sabalenka n’a pas chassé les démons de Roland‐Garros.

Deux semaines après avoir tota­le­ment sombré en quarts de finale du Grand Chelem pari­sien face à Diana Shnaider, la numéro 1 mondiale, après deux victoires pas très rassu­rantes contre Alexandrova et Bartunkova, s’est inclinée ce samedi en demi‐finales du tournoi alle­mand face à Jessica Pegula.

Si cette défaite n’a rien de honteuse en soit, c’est la manière qui inter­pelle puisque la Biélorusse a encaissé un cinglant 6–0 dans le troi­sième set, ce qui ne lui ressemble pas, encore moins sur gazon : 6–3, 5–7, 6–0, en 2h15 de jeu. 

Sabalenka va main­te­nant pouvoir se concen­trer sur Wimbledon, où elle n’a jamais fait mieux qu’une demi‐finale en six participations. 

Publié le samedi 20 juin 2026 à 17:21

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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