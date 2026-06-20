De retour à la compétition cette semaine à l’occasion du WTA 500 de Berlin, disputé sur gazon, Aryna Sabalenka n’a pas chassé les démons de Roland‐Garros.
Deux semaines après avoir totalement sombré en quarts de finale du Grand Chelem parisien face à Diana Shnaider, la numéro 1 mondiale, après deux victoires pas très rassurantes contre Alexandrova et Bartunkova, s’est inclinée ce samedi en demi‐finales du tournoi allemand face à Jessica Pegula.
Si cette défaite n’a rien de honteuse en soit, c’est la manière qui interpelle puisque la Biélorusse a encaissé un cinglant 6–0 dans le troisième set, ce qui ne lui ressemble pas, encore moins sur gazon : 6–3, 5–7, 6–0, en 2h15 de jeu.
Mamba mentality strikes again ! 🔥@JPegula outlasts the World No. 1 in Berlin, and will play for the title. #BTO26 pic.twitter.com/WbYldkEitO— wta (@WTA) June 20, 2026
Sabalenka va maintenant pouvoir se concentrer sur Wimbledon, où elle n’a jamais fait mieux qu’une demi‐finale en six participations.
Publié le samedi 20 juin 2026 à 17:21