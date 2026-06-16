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L’aveu de Sabalenka sur sa terrible défaite à Roland‐Garros : « Je suis allée voir un psy. Je cher­chais un moyen de passer à autre chose »

Par
Laurent Trupiano
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Présente cette semaine sur le WTA 500 de Berlin, Aryna Sabalenka a donné une confé­rence de presse d’avant tournoi.

Evidemment, tous les médias atten­daient cette prise de parole après sa défaite plus que surpre­nante à Roland‐Garros. Et la Biélorusse a été sincère et directe.

« J’ai certai­ne­ment eu besoin de temps pour me remettre après Roland Garros. J’ai beau­coup réfléchi à ce match. C’était une défaite très amère. Je suis allée voir un psy. Je cher­chais un moyen de passer à autre chose. Cela m’a beau­coup aidé. Parfois, vous avez besoin de parler à quel­qu’un. J’ai beau­coup appris sur moi‐même. Parfois, vous devez simple­ment accepter ce qui s’est passé. » 

Publié le mardi 16 juin 2026 à 11:25

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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