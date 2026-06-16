Présente cette semaine sur le WTA 500 de Berlin, Aryna Sabalenka a donné une confé­rence de presse d’avant tournoi.

Evidemment, tous les médias atten­daient cette prise de parole après sa défaite plus que surpre­nante à Roland‐Garros. Et la Biélorusse a été sincère et directe.

« J’ai certai­ne­ment eu besoin de temps pour me remettre après Roland Garros. J’ai beau­coup réfléchi à ce match. C’était une défaite très amère. Je suis allée voir un psy. Je cher­chais un moyen de passer à autre chose. Cela m’a beau­coup aidé. Parfois, vous avez besoin de parler à quel­qu’un. J’ai beau­coup appris sur moi‐même. Parfois, vous devez simple­ment accepter ce qui s’est passé. »