Présente cette semaine sur le WTA 500 de Berlin, Aryna Sabalenka a donné une conférence de presse d’avant tournoi.
Evidemment, tous les médias attendaient cette prise de parole après sa défaite plus que surprenante à Roland‐Garros. Et la Biélorusse a été sincère et directe.
« J’ai certainement eu besoin de temps pour me remettre après Roland Garros. J’ai beaucoup réfléchi à ce match. C’était une défaite très amère. Je suis allée voir un psy. Je cherchais un moyen de passer à autre chose. Cela m’a beaucoup aidé. Parfois, vous avez besoin de parler à quelqu’un. J’ai beaucoup appris sur moi‐même. Parfois, vous devez simplement accepter ce qui s’est passé. »
Publié le mardi 16 juin 2026 à 11:25