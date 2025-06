Dans des propos relayés par Punto de Break, l’ex‐9e joueuse mondial et actuelle direc­trice du tournoi de Berlin, a poussé un gros coup de gueule sur la commu­ni­ca­tion de la WTA sur les réseaux sociaux.

« J’étais chargée des inter­views d’après‐match et j’ai eu le plaisir de discuter avec Wang Xinyu (fina­liste, battue par Vondrousova, ndlr). Elle était drôle, spiri­tuelle, intel­li­gente, avec des blagues meilleures que celles des comé­diens à succès sur Netflix. La WTA, cepen­dant, a publié un extrait édité sur ses réseaux sociaux qui la faisait passer pour n’im­porte quelle autre joueuse. Toute sa person­na­lité et son humour ont été supprimés, édités. Ce sont des choses qui me mettent terri­ble­ment en colère, car ce sont les person­na­lités uniques et distinc­tives de chaque joueuse qui rendent le tennis si spécial. Montrer ces person­na­lités au monde entier, afin que tous les fans puissent les voir, c’est ce qu’il faut faire, pas les laisser de côté »