Battue au premier tour à Berlin, la jeune russe Mira Andreeva a encore eu une atti­tude plus que limite.

La balle qu’elle envoie dans les airs aurait pu toucher un fan s’il avait été frappée un peu moins haute ce qui peut arriver facilement.

Une fois plus la jeune joueuse russe confirme qu’elle ne sait pas maitriser ses nerfs.

18 years old… and it’s not the first — or even the second — time we’ve seen this kind of aggres­sion.



What if that ball had hit someone in the head ?



Sadly, this kind of beha­vior is beco­ming the norm for players from coun­tries with no flag and no name…



📹 WTA TV pic.twitter.com/82a1lCRFeE