Alors que Wimbledon approche (1er au 14 juillet) et qu’elle va affronter Cori Gauff en quarts de finale du tournoi de Berlin, Ons Jabeur s’est de nouveau exprimée sur ses trois finales de Grand Chelem perdues (Wimbledon 2022, US Open 2022 et Wimbledon 2023).

« Dans la vie, il est impor­tant d’être recon­nais­sant de ce que l’on a fait, combien de joueuses auraient rêvé de parti­ciper à l’une de ces finales ? Je viens d’un tout petit pays, d’un conti­nent qui rêve de voir un cham­pion du Grand Chelem. Je pense que ce que j’ai accompli est formi­dable, mais c’est devenu de plus en plus personnel, c’est diffi­cile de disputer trois finales et de n’en gagner aucune. Je vais conti­nuer à pour­suivre mon rêve, j’ai appris qu’il ne faut pas avoir peur d’échouer, c’est là qu’il faut vrai­ment être coura­geuse », a déclaré la Tunisienne dans des propos rapportés par Punto de Break.