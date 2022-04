Naomi Osaka et Coco Gauff ont confirmé leur présence au tournoi de Berlin, qui se jouera du 11 au 19 juin, juste avant Wimbledon (du 27 juin au 10 juillet). Respectivement 11e et 25e à la Race, la Japonaise et l’Américaine viennent étoffer un tableau qui s’an­nonce alléchant.

En 2021, Liudmila Samsonova avait remporté le premier titre de sa carrière en domi­nant Belinda Bencic en finale. Alizé Cornet avait d’ailleurs réalisé un beau tournoi en ralliant les demi‐finales.