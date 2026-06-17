Très souvent plombée par sa blessure chronique au dos depuis plusieurs années, Paula Badosa (142e) est loin de son niveau de 2022, lorsqu’elle occupait le deuxième rang mondial. Mais dès qu’elle le peut, l’Espagnole continue de se battre avec passion et détermination, comme ce fut le cas face à Cori Gauff en huitièmes de finale à Berlin ce mercredi (1−6, 6–3, 6–2).
La joueuse de 28 ans a eu beaucoup de mal à retenir ses larmes lors de l’interview sur le court après sa victoire.
Paula Badosa gave a very emotional on‐court interview after beating Coco Gauff in Berlin— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 17, 2026
“Oh my god.” 🥹
“You can see I’m very emotional. It’s been very tough. One year ago here I got injured. Since then I couldn’t play, like, constantly. I went through a lot professionally but… pic.twitter.com/aChCtlEZDO
« Oh mon Dieu. Vous pouvez voir à quel point je suis émue. Ça a été très difficile. Il y a un an, ici même, je me suis blessée. Depuis, je n’ai pas pu jouer de manière régulière. J’ai traversé beaucoup d’épreuves, tant sur le plan professionnel que personnel. Me revoir jouer à ce niveau signifie énormément pour moi. Je sais que ce ne sont que quelques matchs, mais pour moi, c’est surtout le niveau auquel j’ai joué aujourd’hui contre Coco qui compte. Elle a très bien commencé, mais j’ai continué à y croire. Je pense que je me suis enfin retrouvée sur le court aujourd’hui. »
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 17:46