Très souvent plombée par sa bles­sure chro­nique au dos depuis plusieurs années, Paula Badosa (142e) est loin de son niveau de 2022, lorsqu’elle occu­pait le deuxième rang mondial. Mais dès qu’elle le peut, l’Espagnole continue de se battre avec passion et déter­mi­na­tion, comme ce fut le cas face à Cori Gauff en huitièmes de finale à Berlin ce mercredi (1−6, 6–3, 6–2).

La joueuse de 28 ans a eu beau­coup de mal à retenir ses larmes lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire.

Paula Badosa gave a very emotional on‐court inter­view after beating Coco Gauff in Berlin



“Oh my god.” 🥹



“You can see I’m very emotional. It’s been very tough. One year ago here I got injured. Since then I couldn’t play, like, constantly. I went through a lot profes­sio­nally but… pic.twitter.com/aChCtlEZDO — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 17, 2026

« Oh mon Dieu. Vous pouvez voir à quel point je suis émue. Ça a été très diffi­cile. Il y a un an, ici même, je me suis blessée. Depuis, je n’ai pas pu jouer de manière régu­lière. J’ai traversé beau­coup d’épreuves, tant sur le plan profes­sionnel que personnel. Me revoir jouer à ce niveau signifie énor­mé­ment pour moi. Je sais que ce ne sont que quelques matchs, mais pour moi, c’est surtout le niveau auquel j’ai joué aujourd’hui contre Coco qui compte. Elle a très bien commencé, mais j’ai continué à y croire. Je pense que je me suis enfin retrouvée sur le court aujourd’hui. »