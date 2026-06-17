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Paula Badosa en larmes après sa victoire contre Coco Gauff : « Si je suis émue, c’est parce que je pense que je me suis enfin retrouvée sur le court »

Par
Baptiste Mulatier
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Très souvent plombée par sa bles­sure chro­nique au dos depuis plusieurs années, Paula Badosa (142e) est loin de son niveau de 2022, lorsqu’elle occu­pait le deuxième rang mondial. Mais dès qu’elle le peut, l’Espagnole continue de se battre avec passion et déter­mi­na­tion, comme ce fut le cas face à Cori Gauff en huitièmes de finale à Berlin ce mercredi (1−6, 6–3, 6–2).

La joueuse de 28 ans a eu beau­coup de mal à retenir ses larmes lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire.

« Oh mon Dieu. Vous pouvez voir à quel point je suis émue. Ça a été très diffi­cile. Il y a un an, ici même, je me suis blessée. Depuis, je n’ai pas pu jouer de manière régu­lière. J’ai traversé beau­coup d’épreuves, tant sur le plan profes­sionnel que personnel. Me revoir jouer à ce niveau signifie énor­mé­ment pour moi. Je sais que ce ne sont que quelques matchs, mais pour moi, c’est surtout le niveau auquel j’ai joué aujourd’hui contre Coco qui compte. Elle a très bien commencé, mais j’ai continué à y croire. Je pense que je me suis enfin retrouvée sur le court aujourd’hui. »

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 17:46

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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