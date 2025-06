Battue par Samsonova (6−1, 6–1) sans vrai­ment jouer, Anisimova semblait très peu concernée par son quart de finale à Berlin ce vendredi.

Aucune raison d’ordre physique n’a été évoquée pour ce non‐match, ce qui a le don d’agacer forte­ment notre confrère Benoit Maylin.

Quand tu vois l’attitude d’Anisimova, pas concernée, qui se prend 1 et 1 en 57’, et le combat sublime de Sabalenka qui s’en sort contre Rybakina, après avoir sauvé 4 balles de match au bout de 2h42, tu comprends qu’il y a les gagnantes de Grand Chelem et les autres.