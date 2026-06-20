Menée 6–2, 4–0 par l’in­vitée tchèque Nikola Bartunkova (62e mondiale), Aryna Sabalenka a inversé la situa­tion pour fina­le­ment s’im­poser en 2h25 de jeu : 2–6, 7–6(2), 6–4.

Lors de l’in­ter­view sur le court, la numéro 1 mondiale a tout simple­ment encensé sa jeune adver­saire de 20 ans, en la compa­rant notam­ment à elle.

Sabalenka : « Elle a joué un tennis incroyable. Je ne pouvais pas faire grand‐chose. Elle frap­pait la balle avec une telle puis­sance. C’était d’un niveau incroyable. Je me suis dit que c’était son match. Je ne savais pas quoi faire. Quand j’ai tenté quelques montées au filet après mon service lors de ce jeu à 0–4, ça m’a redonné un peu confiance, en me faisant penser que je pouvais peut‐être lui montrer que j’avais encore des ressources. Je ne sais pas. J’essayais simple­ment de rester dans le match. J’essayais de trouver le rythme. Honnêtement, je pense que c’était juste un match de chance. J’ai réussi, comme par miracle, à remonter au deuxième set et j’ai repris confiance en mes chances de l’emporter. Mais mon Dieu, quelle joueuse ! Quelle jeune fille incroyable ! Une future super­star, c’est certain. »

Intervieweur : « On aurait dit qu’elle t’a fait subir ce que tu fais habi­tuel­le­ment subir à tes adver­saires. Qu’est-ce qui t’est passé par la tête ? »

Sabalenka : « Je me disais : ‘Waouh, c’est donc ça, ce qu’on ressent quand on joue contre moi.’ »