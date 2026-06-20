Menée 6–2, 4–0 par l’invitée tchèque Nikola Bartunkova (62e mondiale), Aryna Sabalenka a inversé la situation pour finalement s’imposer en 2h25 de jeu : 2–6, 7–6(2), 6–4.
Lors de l’interview sur le court, la numéro 1 mondiale a tout simplement encensé sa jeune adversaire de 20 ans, en la comparant notamment à elle.
Sabalenka : « Elle a joué un tennis incroyable. Je ne pouvais pas faire grand‐chose. Elle frappait la balle avec une telle puissance. C’était d’un niveau incroyable. Je me suis dit que c’était son match. Je ne savais pas quoi faire. Quand j’ai tenté quelques montées au filet après mon service lors de ce jeu à 0–4, ça m’a redonné un peu confiance, en me faisant penser que je pouvais peut‐être lui montrer que j’avais encore des ressources. Je ne sais pas. J’essayais simplement de rester dans le match. J’essayais de trouver le rythme. Honnêtement, je pense que c’était juste un match de chance. J’ai réussi, comme par miracle, à remonter au deuxième set et j’ai repris confiance en mes chances de l’emporter. Mais mon Dieu, quelle joueuse ! Quelle jeune fille incroyable ! Une future superstar, c’est certain. »
Intervieweur : « On aurait dit qu’elle t’a fait subir ce que tu fais habituellement subir à tes adversaires. Qu’est-ce qui t’est passé par la tête ? »
Sabalenka : « Je me disais : ‘Waouh, c’est donc ça, ce qu’on ressent quand on joue contre moi.’ »
Publié le samedi 20 juin 2026 à 08:41