« Je n’ai aucune pensée, aucune émotion. Là tout de suite, j’ai juste envie d’arrêter le tennis », lâchait Aryna Sabalenka en confé­rence de presse après avoir tota­le­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros, le 3 juin dernier.

Pour son premier match depuis cette désillu­sion, Aryna Sabalenka commen­çait sa tournée sur gazon à Berlin où elle a battu Ekaterina Alexandrova (19e mondiale) en huitièmes de finale (6−4, 6–4).

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, la numéro 1 mondiale a été un peu désta­bi­lisée par certaines questions.

Sabalenka after beating Alexandrova



“How often do you wake up in the morning and think ‘I’m world #1. Life is terrific.’”



Aryna : “Never. I think if I’d wake up like that I wouldn’t be #1 for so many weeks” 😂



“I talked once to Roger Federer & he told me ‘there’s #1 & there’s… pic.twitter.com/XNrEjaA6ei — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 17, 2026

Intervieweur : « Combien de fois vous réveillez‐vous le matin en vous disant : ‘Je suis numéro 1 mondiale. La vie est géniale’ ? »

Sabalenka : « Jamais. Je pense que si je me réveillais comme ça, je ne serais pas n° 1 depuis autant de semaines. »

Intervieweur : « J’ai discuté une fois avec Roger Federer et il m’a dit : ‘Il y a le numéro 1, et puis il y a tous les autres.’ A‑t‐il raison ? »

Sabalenka : « Je ne pense pas qu’il ait dit ça. »

Intervieweur : « Il a vrai­ment dit ça, dans le sens où il y a une grande diffé­rence entre le numéro 1 et le numéro 2 mais peu entre le numéro 2 et le numéro 3. »