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Sabalenka, surprise par l’in­ter­vie­weur après sa victoire : « Je ne pense pas que Federer ait dit ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Tennis -Internationaux de France - Roland Garros 2026 - ITF - 28/05/2026 - Aryna Sabalenka - Bielorussie

« Je n’ai aucune pensée, aucune émotion. Là tout de suite, j’ai juste envie d’arrêter le tennis »lâchait Aryna Sabalenka en confé­rence de presse après avoir tota­le­ment sombré et concédé les dix derniers jeux du match face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros, le 3 juin dernier.

Pour son premier match depuis cette désillu­sion, Aryna Sabalenka commen­çait sa tournée sur gazon à Berlin où elle a battu Ekaterina Alexandrova (19e mondiale) en huitièmes de finale (6−4, 6–4).

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire, la numéro 1 mondiale a été un peu désta­bi­lisée par certaines questions. 

Intervieweur : « Combien de fois vous réveillez‐vous le matin en vous disant : ‘Je suis numéro 1 mondiale. La vie est géniale’ ? »
Sabalenka : « Jamais. Je pense que si je me réveillais comme ça, je ne serais pas n° 1 depuis autant de semaines. »
Intervieweur : « J’ai discuté une fois avec Roger Federer et il m’a dit : ‘Il y a le numéro 1, et puis il y a tous les autres.’ A‑t‐il raison ? »
Sabalenka : « Je ne pense pas qu’il ait dit ça. »
Intervieweur : « Il a vrai­ment dit ça, dans le sens où il y a une grande diffé­rence entre le numéro 1 et le numéro 2 mais peu entre le numéro 2 et le numéro 3. »

Publié le jeudi 18 juin 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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