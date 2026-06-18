« Je n’ai aucune pensée, aucune émotion. Là tout de suite, j’ai juste envie d’arrêter le tennis », lâchait Aryna Sabalenka en conférence de presse après avoir totalement sombré et concédé les dix derniers jeux du match face à la Russe Diana Shnaider (23e mondiale) en quarts de finale de Roland‐Garros, le 3 juin dernier.
Pour son premier match depuis cette désillusion, Aryna Sabalenka commençait sa tournée sur gazon à Berlin où elle a battu Ekaterina Alexandrova (19e mondiale) en huitièmes de finale (6−4, 6–4).
Lors de l’interview sur le court après sa victoire, la numéro 1 mondiale a été un peu déstabilisée par certaines questions.
Sabalenka after beating Alexandrova— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 17, 2026
“How often do you wake up in the morning and think ‘I’m world #1. Life is terrific.’”
Aryna : “Never. I think if I’d wake up like that I wouldn’t be #1 for so many weeks” 😂
“I talked once to Roger Federer & he told me ‘there’s #1 & there’s… pic.twitter.com/XNrEjaA6ei
Intervieweur : « Combien de fois vous réveillez‐vous le matin en vous disant : ‘Je suis numéro 1 mondiale. La vie est géniale’ ? »
Sabalenka : « Jamais. Je pense que si je me réveillais comme ça, je ne serais pas n° 1 depuis autant de semaines. »
Intervieweur : « J’ai discuté une fois avec Roger Federer et il m’a dit : ‘Il y a le numéro 1, et puis il y a tous les autres.’ A‑t‐il raison ? »
Sabalenka : « Je ne pense pas qu’il ait dit ça. »
Intervieweur : « Il a vraiment dit ça, dans le sens où il y a une grande différence entre le numéro 1 et le numéro 2 mais peu entre le numéro 2 et le numéro 3. »
Publié le jeudi 18 juin 2026 à 09:58