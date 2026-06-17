De retour en double à 44 ans après presque quatre ans d’ab­sence, Serena Williams rejouera‐t‐elle en simple ?

Si elle a reçu une invi­ta­tion de la part de Wimbledon pour jouer en double avec sa soeur Venus, certains obser­va­teurs se demandent si elle obtiendra la dernière wild card à distri­buer en simple.

En confé­rence de presse à Berlin, où elle s’est inclinée lors de son premier match aux côtés de Karolina Muchova, la légende améri­caine a évoqué la possi­bi­lité de jouer en simple à Londres.

« Oh mon Dieu, il en reste encore (d’in­vi­ta­tion) ? Ça vous inté­res­se­rait que je la prenne ? Vous pensez que je suis prête pour le simple ? Je dois aller travailler », a répondu Serena avec le sourire dans des propos relayés par Tennis Uptodate.