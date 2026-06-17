De retour en double à 44 ans après presque quatre ans d’absence, Serena Williams rejouera‐t‐elle en simple ?
Si elle a reçu une invitation de la part de Wimbledon pour jouer en double avec sa soeur Venus, certains observateurs se demandent si elle obtiendra la dernière wild card à distribuer en simple.
En conférence de presse à Berlin, où elle s’est inclinée lors de son premier match aux côtés de Karolina Muchova, la légende américaine a évoqué la possibilité de jouer en simple à Londres.
« Oh mon Dieu, il en reste encore (d’invitation) ? Ça vous intéresserait que je la prenne ? Vous pensez que je suis prête pour le simple ? Je dois aller travailler », a répondu Serena avec le sourire dans des propos relayés par Tennis Uptodate.
Publié le mercredi 17 juin 2026 à 13:55