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Serena Williams : « Oh mon Dieu, il reste encore une invi­ta­tion en simple pour Wimbledon ? Ça vous inté­res­se­rait que je la prenne ? »

Par
Baptiste Mulatier
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De retour en double à 44 ans après presque quatre ans d’ab­sence, Serena Williams rejouera‐t‐elle en simple ? 

Si elle a reçu une invi­ta­tion de la part de Wimbledon pour jouer en double avec sa soeur Venus, certains obser­va­teurs se demandent si elle obtiendra la dernière wild card à distri­buer en simple. 

En confé­rence de presse à Berlin, où elle s’est inclinée lors de son premier match aux côtés de Karolina Muchova, la légende améri­caine a évoqué la possi­bi­lité de jouer en simple à Londres. 

« Oh mon Dieu, il en reste encore (d’in­vi­ta­tion) ? Ça vous inté­res­se­rait que je la prenne ? Vous pensez que je suis prête pour le simple ? Je dois aller travailler », a répondu Serena avec le sourire dans des propos relayés par Tennis Uptodate.

Publié le mercredi 17 juin 2026 à 13:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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