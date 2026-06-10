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Une nouvelle joueuse du Top 10 parte­naire de Serena Williams en double

Par
Thomas S
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Serena Williams sait bien s’entourer. 

Après avoir décidé de s’as­so­cier en double sur le tournoi du Queen’s avec la jeune cana­dienne, Victoria Mboko, 9e joueuse mondiale, avec qui elle est toujours en lice suite à leur victoire au premier tour ce mardi, la légende améri­caine a choisi sa future parte­naire pour son prochain tournoi, à Berlin (du 15 au 21 juin). 

Il s’agit de la talen­tueuse tchèque, Karolina Muchova, numéro 10 au clas­se­ment WTA. 

Une asso­cia­tion promet­teuse qui devrait ravir les fans présents dans la capi­tale allemande. 

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 16:52

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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