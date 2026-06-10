Serena Williams sait bien s’entourer.

Après avoir décidé de s’as­so­cier en double sur le tournoi du Queen’s avec la jeune cana­dienne, Victoria Mboko, 9e joueuse mondiale, avec qui elle est toujours en lice suite à leur victoire au premier tour ce mardi, la légende améri­caine a choisi sa future parte­naire pour son prochain tournoi, à Berlin (du 15 au 21 juin).

Il s’agit de la talen­tueuse tchèque, Karolina Muchova, numéro 10 au clas­se­ment WTA.

Exclusive : Serena Williams has selected Karolina Muchova as her doubles partner for Berlin next weekhttps://t.co/GvTSS9qpFp — Tom Kershaw (@trlkershaw) June 10, 2026

Une asso­cia­tion promet­teuse qui devrait ravir les fans présents dans la capi­tale allemande.