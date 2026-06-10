Serena Williams sait bien s’entourer.
Après avoir décidé de s’associer en double sur le tournoi du Queen’s avec la jeune canadienne, Victoria Mboko, 9e joueuse mondiale, avec qui elle est toujours en lice suite à leur victoire au premier tour ce mardi, la légende américaine a choisi sa future partenaire pour son prochain tournoi, à Berlin (du 15 au 21 juin).
Il s’agit de la talentueuse tchèque, Karolina Muchova, numéro 10 au classement WTA.
Exclusive : Serena Williams has selected Karolina Muchova as her doubles partner for Berlin next weekhttps://t.co/GvTSS9qpFp— Tom Kershaw (@trlkershaw) June 10, 2026
Une association prometteuse qui devrait ravir les fans présents dans la capitale allemande.
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 16:52