Blessée à l’épaule gauche plus tôt dans la saison et absente plusieurs mois, Marketa Vondrousova a fait son retour à Roland‐Garros, où elle a atteint le troi­sième tour. Et quelques semaines plus tard, la lauréate de Wimbledon 2023 s’offre déjà la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka (6−2, 6–4, en 1h22 de jeu), pour se quali­fier en finale du WTA 500 de Berlin.

« Si je joue aussi bien que quand j’ai gagné Wimbledon ? Je ne sais pas. Je n’ai pas joué pendant long­temps. Je suis telle­ment heureuse d’être de retour et de pouvoir jouer ce genre de matchs. Quand je suis venu ici, je me suis dit : ‘déjà, essaie de passer le premier tour’. Donc c’est super », s’est réjouie la joueuse tchèque de 25 ans, aujourd’hui 164e mondiale.

Straight Sets & a Spectacular Performance by Marketa Vondrousova 👏#BTO pic.twitter.com/XnKriZyETh — wta (@WTA) June 21, 2025

En finale de ce tournoi où 12 des 13 meilleures joueuses du monde étaient présentes, Vondrousova affron­tera Liudmila Samsonova ou Xinyu Wang.