La saison sur herbe débute ce lundi pour nos trico­lores. Elles sont toutes les trois à Birmingham où les têtes de série 1 et 2 sont respec­ti­ve­ment Mertens et Jaboeur. Ferro sera à suivre et le sort ne lui pas donné un cadeau puis­qu’elle jouera…Kiki. Il faudra aussi être attentif au parcours de Caroline Garcia qui a déjà fait des prouesses sur l’herbe (NDLR : Sur 8 titres dans sa carrière, la Lyonnaise en a remporté 2 sur herbe soit 25%) et dont le jeu est assez adapté à cette surface même si à Wimbledon elle n’a jamais vrai­ment « performé »