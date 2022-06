La classe selon Jelena Ostapenko.

Loin d’être réputée pour son sens du fair‐play, la Lettonne a une fois de plus démontré qu’elle n’avait pas l’in­ten­tion d’uti­liser la langue de bois lors­qu’elle est inter­rogée après une victoire.

Tombeuse de la Canadienne Rebecca Marino après un match bizarre ou elle a mené 6–2, 5–1 avant de s’écrouler, de laisser revenir son adver­saire dans le match et de fina­le­ment l’emporter en trois manches (6–2, 5–7, 6–3), l’ac­tuelle 16e joueuse mondiale a fait une décla­ra­tion qui a laissé sans voix les spec­ta­teurs présents dans les tribunes lors­qu’on lui a demandé ce qu’il s’était passé.

« Ma plus grande adver­saire aujourd’hui était moi‐même. Elle (Marino, ndlr) n’a rien fait de spécial pour revenir, elle n’a rien changé. […] Je suis fina­le­ment fière de moi car mon niveau était bien meilleur que le sien aujourd’hui et je l’ai montré », a lancé Ostapenko devant un inter­viewer amusé et des spec­ta­teurs presque choqués.