Alors que l’année 2025 vient à peine de débuter, Aryna Sabalenka n’a pas traîné pour décro­cher le premier titre de sa saison, le 18e de sa carrière, ce dimanche sur le tournoi de Brisbane après une victoire en trois sets face à Polina Kudermetova (107e) : 4–6, 6–3, 6–2, en 1h50 de jeu.

De passage en confé­rence de presse d’après match, la numéro 1 mondiale a notam­ment été inter­rogée sur sa riva­lité avec Iga Swiatek. Une excel­lente chose selon elle.

« J’aime la façon dont nous nous pous­sons l’une l’autre. Ce n’est pas comme si je pensais tout le temps à elle et à son nombre de tour­nois du Grand Chelem. Je me concentre plutôt sur moi, j’es­saie de repousser mes limites et de voir jusqu’où je peux aller dans ce sport. À la fin de ma carrière, je veux regarder en arrière et être fière de moi. Nous en parle­rons à la fin de ma carrière. »