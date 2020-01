A l’instar des joueurs comme Nick Kyrgios, Ashleigh Barty a annoncé qu’elle donnera l’intégralité de son prize money de Brisbane aux victimes des incendies qui ravagent l’Australie. Celui-ci ira de 22 000 à 266 000$ selon son résultat pour son premier tournoi de l’année. La numéro 1 mondiale avait déjà fait un don de 30 000$ en novembre dernier.

Ashleigh Barty a évoqué le sujet en conférence de presse comme le rapporte la chaîne 7NEWS Brisbane : « Le tennis n’est qu’un sport, c’est un jeu mais il se passe des choses beaucoup plus importantes en Australie et il faut s’en préoccuper. Décaler l’Open d’Australie ne change rien. Ce qui compte, c’est que les Australiens soient en sécurité. Alors oui, on adore ce jeu, nous sommes les plus professionnels possibles et nous ferons le maximum, mais ce n’est qu’un jeu. Il faut mettre les choses en perspective et s’occuper des choses importantes de la vie. »