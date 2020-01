Battue pour sa rentrée par Jennifer Brady (6-4, 7-6(4)), Ashleigh Barty a dressé un constat lucide sur sa performance (propos relayés par le site de la WTA) : « On s’était entraînées ensemble cette semaine et j’ai vu qu’elle était dans une bonne forme. Elle a beaucoup progressé et je pense qu’elle fera de belles choses cette saison. C’est difficile de perdre ici pour moi, surtout avec le soutien du public. Mais je dois continuer à me battre. Aujourd’hui (lire ce jeudi), je ne méritais pas de gagner. La semaine prochaine, j’irais peut-être à Adélaïde. »