Surprise à Brisbane où Ashleigh Barty, numéro 1 mondiale, a été battue pour son premier match de la saison 2020 ! Devant son public, l’Australienne a été surprise par Jennifer Brady (qui avait battu Maria Sharapova au tour précédent) qui l’emporte 6-4, 7-6(4). La numéro 1 mondiale n’est jamais parvenue à mettre en danger l’Américaine puisqu’elle ne s’est pas procurée une seule balle de break de la rencontre. Jennifer Brady affrontera Petra Kvitova en quarts de finale.

Best win of her career ! 🤩

Jennifer Brady takes out the World No.1 Barty in straight sets, 6-4, 7-6(4) !#BrisbaneTennis pic.twitter.com/YKTS3p0ZBZ

— WTA (@WTA) January 9, 2020