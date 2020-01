La première joueuse à rallier la finale de Brisbane se nomme Madison Keys (13e). Après la perte du premier set face à Petra Kvitova (7e), l’Américaine a su renverser la situation pour s’imposer 3-6, 6-2, 6-3 et se qualifier pour sa dixième finale en carrière, la première depuis son titre à Cincinnati en août 2019. Elle affrontera Naomi Osaka ou Karolina Pliskova.

