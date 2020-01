Si Ashleigh Barty a pris la porte dès son entrée en lice, Petra Kvitova et Karolina Pliskova ont tenu leur rang et disputeront les quarts de finale. Karolina Pliskova (2e) a eu besoin de trois sets pour se défaire d’Ajla Tomljanovic (54e) 6-4, 6-7(5), 6-1 et elle affrontera Alison Riske. De son côté, Petra Kvitova (7e) s’impose 6-3, 6-2 face à Liudmila Samsonova (129e) et sera opposée à Jennifer Brady, la tombeuse d’Ashleigh Barty.